Один из пропавших без вести военнослужащих Эчмиадзинской военной части вернулся в Армению

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Один из пропавших без вести во время Второй Арцахской войны военнослужащих воинской части в Эчмиадзине вчера вернулся в Армению из Баку. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам сообщила Анаит Адоян, одна из родственниц пропавших без вести военнослужащих, протестующих перед зданием Минобороны.

«У нас есть мальчик, который вернулся, мы постараемся с ним связаться. Мы очень рады, что хотя бы один из них вернулся в Армению, но за остальных 40 нам приходится бороться. Он был из числа мобилизированных той же воинской части», - сказал Адоян.

14 декабря при посредничестве российских миротворцев произошел обмен пленными. 44 официально подтвержденных армянских заключенных были переведены из Азербайджана в Армению.

Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих протестуют с 1 декабря. В Минобороны им сообщили, что делают все возможное для скорейшего проведения поисковых операций в Зангелане.