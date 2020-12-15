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В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 689. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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