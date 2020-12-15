В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 689. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 12:44 В России за сутки выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом
- 12:29 В Киргизии стартовал агитационный период в преддверии досрочных выборов президента
- 12:21 Родственники пропавших без вести военнослужащих Эчмиадзинской в/ч требуют встречи с главой Генштаба
- 12:18 Армения продолжает выдвигать в ЕСПЧ требования защиты прав пленных
- 12:08 Ставка рефинансирования повысилась на 1,0 процентный пункт
- 12:02 Увеличилось число решений, вынесенных Апелляционной комиссией КГД в пользу хозяйствующих субъектов
- 11:52 Омбудсмен Арцаха продолжит работу по выяснению судьбы тех, кто считается без вести пропавшим
- 11:43 Турецкая оппозиция призвала активировать зенитные ракетные системы С-400
- 11:36 Всеармянский фонд «Айастан» поблагодарил доноров
- 11:32 Байден получил 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом
- 11:19 В Армении подтверждено 438 новых случаев COVID-19: 1486 граждан выздоровели
- 11:19 Правозащитники ЕСПЧ продолжат свои усилия по возвращению остальных армянских военнопленных
- 11:15 Акоп Аршакян обсудил с армянскими бизнесменами России возможности инвестирования в IТ-программы
- 11:10 Российские миротворцы нашли и обезвредили в Нагорном Карабахе 5000 взрывных устройств
- 10:52 Азербайджанская пресса оперативно использовала визиты итальянцев в своей бешенной пропаганде
- 10:49 На востоке Турции произошло землетрясение
- 10:41 СМИ: заместитель губернатора провинции погиб в результате теракта в Кабуле
- 10:27 По сегодняшний день в Нагорный Карабах вернулись около 40 000 человек: Министерство обороны РФ
- 10:26 Акоп Аршакян обсудил перспективы развития свободной экономической зоны “Альянс” в Армении
- 10:22 Агентство по защите личных данных просит о бдительности при публикациях о возвращенных пленных
- 10:11 Компетентным органам Азербайджана передано 12 человек: Рустам Мурадов
- 10:10 В Афганистане один полицейский погиб и двое пострадали при нападении в провинции Кабул
- 09:38 Некоторые сделки, связанные с автомобилями, перемещенные арцахцы могут проводить и в Армении
- 09:34 От армии до сферы ИТ: молодые люди, участвовавшие в войне, приобретут навыки сферы ИТ
- 09:30 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Символ нашей государственности - воин, одержавший победу
14:45, 10.12.2020
Просмотрели 3046 раз Алиев заявил о своих притязаниях на территории Армении
20:49, 10.12.2020
Просмотрели 2299 раз Пресс-секретарь премьер-министра Армении осудила заявления Алиева и Эрдогана
11:53, 13.12.2020
Просмотрели 1768 раз В Нагорном Карабахе ведутся переговоры о возвращении сторон на прежние позиции
12:35, 12.12.2020
Просмотрели 1683 раз Шер: первую христианскую нацию не поддерживают, ибо все, что у нас есть - это история и культура
17:55, 12.12.2020
Просмотрели 1534 раз У Эрдогана появятся новые проблемы в российско-турецких отношениях․ Bloomberg