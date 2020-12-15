В Киргизии стартовал агитационный период в преддверии досрочных выборов президента

В Киргизии во вторник стартовал предвыборный агитационный период. В досрочных выборах президента страны, которые назначены на 10 января, участвуют 18 кандидатов.

Согласно утвержденному Центральной избирательной комиссией Киргизии календарному плану, в полночь понедельника завершилась процедура регистрации кандидатов на должность президента, с 15 декабря начинается предвыборная агитация.

Предвыборная агитация в Киргизии завершится за сутки до начала голосования - в 8:00 (5:00 по Москве) 9 января.

Центризбиркомом республики зарегистрированы 18 кандидатов. В их числе Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил выполнение обязанностей премьер-министра,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, на пост главы государства претендуют экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель другой оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев и бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

11 декабря и.о. президента Киргизии Талант Мамытов подписал закон о проведении референдума по определению формы правления в республике. Принятым законом предусматривается проведение референдума 10 января одновременно с досрочными президентскими выборами.