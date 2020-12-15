Увеличилось число решений, вынесенных Апелляционной комиссией КГД в пользу хозяйствующих субъектов

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Комитете государственных доходов прошло заседание апелляционной комиссии налоговых и таможенных органов. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов, комиссия рассмотрела поступившие от налогоплательщиков жалобы на действия или бездействие налоговых и таможенных служащих, если, по мнению предпринимателей, были приняты несправедливые решения.

Начальник отдела организации налогового администрирования, мониторинга и контроля Комитета государственных доходов РА Карен Тамазян отметил, что решения апелляционной комиссии принимаются в результате комплексной проверки. «Помимо принятия формальных решений, комиссия пытается объяснить налогоплательщикам их проблемы даже в случае отказа», - сказал Тамазян.

Итоги заседаний 2020 года показывают, что количество решений, принимаемых в пользу хозяйствующих субъектов, выросло, соответственно, выросло доверие к Комитету государственных доходов.

В январе-ноябре удовлетворено около 1 015 жалоб налогоплательщиков, что на 42% больше, чем в прошлом году. 70 жалоб удовлетворены частично, 422 жалобы отклонены, 682 жалобы отклонены, по 4 жалобам производство по делу приостановлено.