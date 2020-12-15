Омбудсмен Арцаха продолжит работу по выяснению судьбы тех, кто считается без вести пропавшим

ЕРЕВАН, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Азербайджане все еще содержится определенное количество армянских пленных, неопровержимые доказательства о части которых передали и передаем государственным и международным полномочным органам.

Как сообщает Арменпресс, об этом отметил на своей странице в Facebook Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, подчеркнув, что усилия, предпринимаемые в этом направлении, должны быть возобновлены.

«Помимо них, есть еще много пропавших без вести военнопленных и десятки мирных жителей, некоторые из которых, мы надеемся, живы. Их следует доставить домой, а если они не живы, то хотя бы выяснить их судьбу. Так что еще многое предстоит сделать в этом направлении. Я готов и дальше оказывать максимальную поддержку основным фигурантам в этом процессе, чтобы все известные и пока неизвестные пленники в короткие сроки добрались до своих домов», - сказал Артак Бегларян.

Защитник прав человека Арцаха поблагодарил всех органов и людей, которые внесли хотя бы небольшой вклад в спасение хотя бы одной жизни.

«Благополучного возвращения на Родину 44 нашим плененным соотечественникам. Пусть никто другой не увидит то, что видели они и их родственники. Спасибо всем органам и людям, которые внесли хотя бы небольшой вклад в спасение хотя бы одной жизни. Особая благодарность моей небольшой команде и волонтерам за постоянный сбор, анализ, передачу информации о заключенных в жаркие дни войны, передачу ее соответствующим органам власти и юристам, поддержание связи с родственниками и другую соответствующую работу, которая спасла много жизней. Такую систематическую и слаженную работу проделали несколько команд в Арцахе, в Республике Армения, львиная доля усилий которых была невидима, а некоторые результаты видны уже сегодня», - сказал Артак Бегларян.