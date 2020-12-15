Турецкая оппозиция призвала активировать зенитные ракетные системы С-400

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции призывает власти страны как можно скорее активировать зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, из-за приобретения которых накануне Вашингтон ввел санкции против Анкары.

"Приобретение С-400, которые стали причиной санкций США, является суверенным решением Турции, по этой причине мы не принимаем этот шаг, - написал во вторник на своей странице вTwitterдепутат НРП Унал Чевикёз. - То, что нужно сейчас сделать, - это как можно скорее использовать эти системы, в которые было вложено $2,5 млрд".

Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики - Мустафы Альпера Дениза, Серхата Генчоглу и Фарука Йигита - в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Согласно заявлению госсекретаря Майкла Помпео, рестрикции являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Анкара "не будет воздерживаться от принятия мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркивал, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения ею российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.