Азербайджанская пресса оперативно использовала визиты итальянцев в своей бешенной пропаганде

Армянские общины диаспоры не будут голосовать за тех, кто скрывает преступления Азербайджана и Турции в Армении и Арцахе. Итальянские и европейские политики в очередной раз предали правое дело армянского народа, убедившись, что они в равной степени могут рассчитывать на голоса армянской общины и в то же время закрывать глаза на извечного врага армян.

Однако часть ответственности должна лечь и на армянскую диаспору, самую мночисленную в мире, с таким количеством возможностей, с таким большим культурным и литературным потенциалом, которая, однако, не может вести диалог с европейскими политиками. По большому счету, они не осведомлены о сложных армяно-азербайджанских отношениях. Мы все были свидетелями того, как азербайджано-турецкий альянс совершал военные преступления в Арцахе, включая обезглавливания, жестокое обращение с военнопленными и мирными жителями, а также осквернение трупов, действия, требующие немедленного вмешательства Международного Суда в Гааге.

Мы видели, как группа азербайджанских солдат обезглавливала мужчину. Солдат с азербайджанским флагом и с другими знаками различия ножом обезглавливал пленного и в конце - аплодисменты и другие выражения радости.

Что же в это время делала демократическая Италия для армянского населения Арцаха? Она награждала убийц.

Визит итальянской делегации в Азербайджан начался через несколько дней после новой резни армян. Сначала депутаты, затем министр иностранных дел посещают Азербайджан. Таким образом, Италия по праву может похвастаться тем, что она первая западная страна, посетившая Азербайджан сначала в составе парламентской делегации, а затем в формате члена правительства. Эти делегации посетили оккупированные Азербайджаном территории в Арцахе, ставя второй незавидный рекорд Италии, первой стране после Турции, помиловавшей преступников. Таким образом, забывая также и то, что территориальные амбиции Эрдогана и Алиева представляют большую угрозу для Южного Кавказа, превращая его в настоящий ад со всеми глобальными последствиями.

По сути, и турецкая и азербайджанская пресса оперативно использовали визиты итальянцев для своей яростной пропаганды. Такими грязными миссиями Италия продемонстрировала, что она приравнивает демократическую Армению к стране, в которой все еще процветает бесспорная идеология преемников Сталина. Политики, вероятно, слишком невежественны или оппортунистичны, чтобы понять, что древний армянский Арцах - территория, на которой произрастали корни христианства.

Армяне и сторонники мира во всем мире должны понимать, что существует большая опасность того, что тысячелетнее присутствие армян в Арцахе будет уничтожено, как это произошло в Турции после Геноцида армян.

Конечно, как показывает история, рано или поздно оккупантам будет оказано сопротивление, но сопротивление, которое потребует политической, финансовой, моральной и практической поддержки. Армянская диаспора многочисленна в мире, армян много и в Италии, и необходимо определиться с содействием диаспоры Армении. Есть более малочисленные и менее влиятельные общины, которые, тем не менее, получают больше лишь за свои голоса.

Талал Храйис