На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 00.58 по местному времени (совпадает с мск). Эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Ван. Очаг залегал на глубине девяти километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.