СМИ: заместитель губернатора провинции погиб в результате теракта в Кабуле

Заместитель губернатора столичной провинции и его секретарь погибли во вторник в результате взрыва магнитной бомбы в Афганистане. Об этом сообщил в Twitter телеканал 1TV.

По его информации, теракт был совершен в районе Макрориан Чар в Кабуле,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.