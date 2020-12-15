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СМИ: заместитель губернатора провинции погиб в результате теракта в Кабуле

СМИ: заместитель губернатора провинции погиб в результате теракта в Кабуле

Заместитель губернатора столичной провинции и его секретарь погибли во вторник в результате взрыва магнитной бомбы в Афганистане. Об этом сообщил в Twitter телеканал 1TV.

По его информации, теракт был совершен в районе Макрориан Чар в Кабуле,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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