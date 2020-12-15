Агентство по защите личных данных просит о бдительности при публикациях о возвращенных пленных

Агентство по защите личных данных призывает СМИ и граждан проявлять бдительность при публикации материалов о возвращенных пленных, учитывать специфику Интернета и избегать публикации личных данных возвращенных пленных. «Арменпресс» представляет сообщение Агентства по защите персональных данных.

“Через час после возвращения наших 44 мальчиков, захваченных Азербайджаном, в Интернете уже появилась видеозапись с упоминанием их имен. Очевидно, что ожидание общественности возвращения наших пленных соотечественников, приводит к повышению общественного внимания к ним, что возможно может сочетаться и с публикацией их личных данных и информации об их личной жизни в Интернете как отдельными пользователями, так и средствами массовой информации.

В связи с этим следует помнить, что информация в интернете остается навсегда и бывает доступной независимо от пространства, поэтому в дальнейшем она может отрицательно повлиять на личную жизнь наших соотечественников, вернувшихся из плена, и их родственников, лишить их права не быть персонализированными в интернете.

Следовательно, и наших соотечественников, и СМИ просим проявлять бдительность при публикациях о вернувшихся из плена наших соотечественниках, учитывать особенности интернета и избегать ненужной (необоснованной, непригодной, не необходимой, не умеренной) публикации личных данных вернувшихся из плена парней.

* Следует отметить, что в некоторых публикациях лица наших соотечественников, вернувшихся из плена, обезличены, что вытекает из прав на защиту их личных данных и уважение к их личной жизни и позволит им в дальнейшем не быть идентифицированными в интернете.

* Аналогичным призывом агентство 23 ноября попросило избегать распространения видеоматериалов азербайджанских источников с нашими пленными военнослужащими”.