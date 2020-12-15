Компетентным органам Азербайджана передано 12 человек: Рустам Мурадов

Российским самолетом 14 декабря в Баку было доставлено и передано компетентным органам Азербайджана 12 человек. Как передает «Арменпресс», об этом в аэропорту “Эребуни” сообщил командир российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, представив подробности процесса обмена пленными.

“Согласно трехстороннему заявлению, подписанному главами России, Азербайджана и Армении 9 ноября текущего года, состоялся обмен пленными по принципу “все в обмен на всех”. Этому предшествовала крупномасштабная подготовительная работа с армянской и азербайджанской сторонами, которую провели российские миротворцы. В результате под моим личным контролем российский самолет вылетел в Баку, и компетентным органам Азербайджана было передано 12 человек. Российские миротворцы и впредь будут содействовать реализации трехстороннего соглашения”, - подтвердил Рустам Мурадов.