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В Афганистане один полицейский погиб и двое пострадали при нападении в провинции Кабул

В Афганистане один полицейский погиб и двое пострадали при нападении в провинции Кабул

 Один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще двое получили ранения в ходе вооруженного нападения неизвестных в провинции Кабул на востоке Афганистана. Об этом во вторник со ссылкой на местную полицию сообщил афганский телеканал TOLOnews.

По его сведениям, группа неизвестных вооруженных мужчин напала на КПП в уезде Баграми. Информация о состоянии пострадавших не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.


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