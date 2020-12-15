В Афганистане один полицейский погиб и двое пострадали при нападении в провинции Кабул
10:10, 15 Декабрь, 2020
Один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще двое получили ранения в ходе вооруженного нападения неизвестных в провинции Кабул на востоке Афганистана. Об этом во вторник со ссылкой на местную полицию сообщил афганский телеканал TOLOnews.
По его сведениям, группа неизвестных вооруженных мужчин напала на КПП в уезде Баграми. Информация о состоянии пострадавших не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
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