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Европейские индексы - 14-12-20

Европейские индексы - 14-12-20

МОСКВА, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 13223.16 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.37% и составил 5527.84 пункта, британский FTSE снизился на 0.23% и составил 6531.83 пункта, а российский RTSI снизился на 1.04% и составил 1398.12 пункта.


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