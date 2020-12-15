Европейские индексы - 14-12-20
МОСКВА, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.83% и составил 13223.16 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.37% и составил 5527.84 пункта, британский FTSE снизился на 0.23% и составил 6531.83 пункта, а российский RTSI снизился на 1.04% и составил 1398.12 пункта.
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