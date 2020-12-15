Газета “Айастани Анрапетутюн”: Символ нашей государственности - воин, одержавший победу

“Да, мы потерпели поражение, но только по потерям. Мы потеряли 3 000 человек, число турецких потерь - 10 000 человек. По этим цифрам, однозначно, они нас превзошли. Но это только цифры, и наши потери намного больше, чем у противника. Наш один погибший равен тысяче. У нас не 3 000 погибших. Для нашего народа 3 000 - это 300 000, 3 миллиона. Каждый из них был светочем и столпом своего очага, многие из них были единственными сыновьями в семье. Но сейчас рядом с нами десятки, сотни тысяч героев. Некоторые из них ранены, некоторые невредимы, и все они вместе крепко стоят у врат Армении. Наши погибшие и живые герои - это лицо Армении, символ нашей государственности - воин, одержавший победу”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.