Газета “Айастани Анрапетутюн”: Выбрать путь экономического единства

“Армения, чтобы жить, должна дышать, а воздух Армении - Арцах. Сейчас Армения лишилась большой порции этого воздуха, встав перед серьезными политическими, безопасными, экономическими, стратегическими проблемами. “Айастани Анрапетутюн” сейчас не будет обсуждать ожидаемые социальные проблемы, падение драма день ото дня, возможные проблемы, связанные с обслуживанием внешнего долга, фактор экономического кризиса, в котором страна уже оказалась и т. д. Поскольку обо всем этом мы уже говорили. Сейчас мы попытаемся коснуться другого вопроса, вообще, что мешает нам быстро развиваться, в чем глубинная причина этого препятствия (после подписания заявления от 9 ноября последствия сугубо видимых проблем понятны многим).

Представители политической и экономической сфер, сферы культуры имеют самые разные точки зрения относительно развития страны, начиная с чисто эмоциональных и кончая чисто реалистичными, в смысле применения. Экономисты делают самые разные предложения, чтобы поднять страну на ноги - от самоанализа до создания крепкого хозяйства. Но самоанализ доступен не всем.

Во-первых, потому что способность к самоанализу дана не каждому. Сегодня у нас нет времени надеяться и на самоанализ широких народных масс. Так есть ли путь к точке возврата?

Конечно, есть, и экономисты предлагают и его варианты…”

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