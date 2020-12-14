В Лондоне вводят максимально жесткие ограничения из-за роста заболеваемости COVID- 19

Правительство Великобритании вводит максимально жесткие ограничения в Лондоне из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая в понедельник в британском парламенте, объявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, заявивший также о выявлении на юге Англии нового варианта коронавируса, который, предположительно, способен особенно быстро распространяться.

"В течение последней недели мы наблюдали очень быстрый, экспоненциальный рост заболеваемости в Лондоне, Кенте, некоторых частях Эссекса и Хартфордшира. Мы не знаем, до какой степени это связано с новым вариантом [вируса], но каковы бы ни были причины, нам необходимо принимать срочные и решительные меры, которые, опасаюсь, совершенно необходимы для того, чтобы держать под контролем это смертельное заболевание в период проведения вакцинации", - сказал министр.

По его словам, заболеваемость, которая ранее сильнее всего росла среди школьников, теперь увеличивается во всех возрастных группах, и число инфицированных в упомянутых регионах удваивается каждые семь дней, что грозит перегрузкой больниц.

В связи с этим в Лондоне и ряде регионов юго-восточной Англии вводится третий (очень высокий) уровень угрозы распространения заболевания. Он начнет действовать с полуночи 16 декабря и будет означать запрет на работу кафе, ресторанов, гостиниц и кинотеатров. Школы, спортзалы и магазины, не торгующие предметами первой необходимости, смогут продолжать работу.