Дамаск обвинил Анкару в блокировке подачи воды на севере Сирии

МИД Сирии направил письма в ООН и СБ ООН в связи с действиями Турции, лишивших более миллиона жителей провинции Эль-Хасаке на севере Сирии пресной воды.

"Турция блокировала подачу воды более чем миллиону жителей Эль-Хасаке - это неприкрытое военное преступление вдобавок к оккупации и агрессии",- как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, цитирует заявление МИД САР сирийское государственное агентство САНА.

Сирийские государственные СМИ 7 декабря сообщили о выводе из строя водонапорной станции Улюк на севере провинции Эль-Хасаке после повреждения террористами линии электроснабжения станции.

Диверсии протурецких боевиков, направленные на вывод из строя водонапорной станции Улюк, происходят регулярно. В марте и апреле текущего года жители оставались без пресной воды по 2-3 недели подряд. Власти направляли в провинцию цистерны с водой в попытках минимизировать последствия гуманитарной катастрофы. МИД Сирии неоднократно официально обращался в ООН и СБ ООН с просьбой повлиять на Анкару и обратить внимание на происходящее в провинции Эль-Хасаке.