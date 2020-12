Передать выделенные на Новый год и Рождество средства нуждающимся детям Арцаха: призыв Арама I

Накануне Нового года Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал помочь детям Арцаха. Как сообщает Арменпресс, католикос Арам I отметил, что все человечество готовится к Новому году в этом году в условиях экономических трудностей, связанных с коронавирусом. Отмечается, что шок, вызванный Арцахской войной, наряду с упомянутыми тревогами, ужасен для армянского народа и особенно для народа Арцаха.

Его Святейшество призывает воздержаться от традиционных народных гуляний и затрат в период новогодних и рождественских праздников и выделить средства и подарки нуждающимся детям Арцаха. Для этого Католикосат открыл специальный счет:

Account: W-502039.005

Beneficiary: Armenian Catholicosate of Cilicia

Iban: CH93 08755 0502 0390 0500

Bank: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Geneva 73

Swift: PICTCHGG

Reference: Fund for the Needy Children of Artsakh

Вырученные средства через Католикосат будут переданы нуждающимся детям Арцаха. Его Святейшество объявил 2021 год «Годом Арцаха». Эта программа станет первым практическим шагом в восстановлении Арцаха.