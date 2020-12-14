Министр Аршакян встретился с  директором Федеральной службы РФ по военно- техническому сотрудничеству

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян провел рабочую встречу с директором Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита министра в Москву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства высокотехнологической промышленности Армении, в ходе встречи были обсуждены возможности и предложения по сотрудничеству по ряду важных направлений, таких как развитие военной промышленности, реализация программ по переоснащению заводов, а также перевод сотрудничества с министерством высокотехнологической промышленности Армении на новый уровень.

Министр поблагодарил за поддержку, оказываемую Россией на протяжении всей азербайджано-турецкой войны против Арцаха, отметил исторически сложившиеся и укрепившиеся стратегические союзнические отношения с Россией и возможности, создаваемые тесным сотрудничеством для реализации совместных программ развития в военно-промышленной сфере.

Дмитрий Шугаев поблагодарил за предложения о сотрудничестве, сообщив, что Федеральная служба приняла активное участие в международной выставке средств обеспечения безопасности ArmHiTec в Армении, а также выразил готовность принять активное участие в мероприятии в следующем году.