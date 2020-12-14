Необходимо сплотить потенциал международных правозащитников: президент принял юристов 

Президент Армении Армен Саркисян 14 декабря провел встречу с защитником прав человека Арманом Татояном, представителем Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосяном, адвокатами Сирануш Саакян, Артаком Зейналяном и Ара Казаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, участники встречи представили меры международной правовой защиты, принятые во время войны и в послевоенный период, а также предстоящие шаги.

Президент Армении подчеркнул важность эффективного использования предоставляемых международным правом всех возможностей и инструментов, необходимость централизации всего потенциала специалистов в области международной правовой защиты, а также слаженной и взаимосогласованной работы.