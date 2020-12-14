Додон примет участие в инаугурации избранного президента Молдавии Санду

Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что примет участие в инаугурации избранной главы государства Майи Санду 24 декабря.

"Государственный протокол сообщил нам о подготовке к инаугурации президента страны. Инаугурация запланирована на 24 декабря с участием действующего президента, премьер-министра и председателя парламента", - заявил Додон в понедельник после еженедельного заседания с участием председателя парламента и премьер-министра,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На прошлой неделе он сообщил, что сразу после инаугурации, вечером 24 декабря отправится с рабочим визитом в Москву с коллегами из руководства Партии социалистов. "У нас 25-го предусмотрен ряд важных встреч. Подробности я расскажу позже", - сказал Додон.

Конституционный суд (КС) 10 декабря утвердил результаты выборов президента Молдавии, на которых победила Санду. Она вступит в должность после принесения присяги 24 декабря. Санду станет шестым президентом Молдавии и первой женщиной, занимающей этот пост.