Премьер-министр Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Премьер-министр Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция), временного поверенного в делах РФ в Армении Алексея Синегубова, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр отметил важность визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион после развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха войны. Никол Пашинян посчитал необходимым возобновление переговоров в рамках сопредседательства Минской группы с целью всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр подчеркнул приоритетность уточнения статуса Арцаха с учетом важности реализации права арцахцев на самоопределение, деоккупации оккупированных Азербайджаном территорий, создания условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, сохранения религиозного и культурного наследия.

Премьер-министр осудил нарушение Азербайджаном закрепленных в трехстороннем заявлении обязательств, проявлением чего стали провокационные действия на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана 11 и 12 декабря.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные со сложившейся после войны ситуацией, возобновлением переговорного процесса, восстановлением прав арцахских армян и обеспечением безопасности.