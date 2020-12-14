Жириновского переизбрали председателем ЛДПР

Владимир Жириновский в понедельник в ходе 32-го съезда Либерально-демократической партии России был переизбран ее председателем.

"По результатам тайного голосования Жириновский Владимир Вольфович набрал необходимое количество голосов для избрания председателем политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России", - говорится в протоколе счетной комиссии съезда. Данное решение было принято единогласно, всего в голосовании участие приняли 80 делегатов от 70 региональных отделений партии.

Кроме того, участники съезда переизбрали высший совет партии в количестве 14 человек и центральную контрольно-ревизионную комиссию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Жириновский возглавляет партию с самого ее создания, решение о ее формировании было принято 13 декабря 1989 года, первый учредительный съезд тогда еще Либерально-демократической партии Советского Союза прошел 31 марта 1990 года, в ЛДПР она была переименована в 1992 году.