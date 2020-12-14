Правящая партия Грузии вновь выдвинула Гахарию кандидатом в премьеры

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула действующего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию на пост главы нового правительства. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе парламента.

"Политическое объединение граждан "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представило парламенту Грузии кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьер-министра", - сказано в сообщении.

Гахария возглавляет правительство Грузии с сентября 2019 года. После того как 11 декабря к работе приступил парламент нового созыва, правительство во главе с премьером сложило свои полномочия и все его члены стали исполняющим обязанности. Теперь Гахария должен представить парламенту программу и будущий кабмин, после чего начнется процедура утверждения, на что у депутатов есть две недели. Если этого не произойдет, президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Грузии парламентские выборы прошли в два тура - 31 октября и 21 ноября. 3 декабря Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу, набрав 48,22% голосов избирателей и получив 90 мандатов из 150. Помимо "Грузинской мечты", в парламент также прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18% голосов.