В Финляндии продлили ограничения на въезд для туристов

Финляндия не откроет свои границы как минимум до 12 января 2021 года, сообщает АТОР.

Причина — резкий рост числа случаев коронавируса во многих странах.

Как говорится в заявлении кабмина страны, несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью "после спокойной летней ситуации", разрыв между эпидемиологической ситуацией в ней и других странах в последнее время резко увеличился. "Таким образом, ослабление ограничений не оправдано", — считают власти.

Речь, в первую очередь, о въезде путешественников из стран Шенгенского соглашения, ЕС и Великобритании. О России пока не говорят даже теоретически, отмечают в ассоциации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На текущий момент ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В "зеленом" списке Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.

Ситуация с коронавирусом повлияла и на зимнюю "загрузку" финского Санта-Клауса, резиденция которого находится в Рованиеми в Лапландии. Он прекратил все международные визиты и изменил условия приема посетителей.

В этом году Санта не позволит даже детям сесть к себе на колени. Он держится на расстоянии и разговаривает с ними через плексиглас, чтобы снизить риск заражения.

Если в 2019 году деревню Санта-Клауса в высокий зимний период посетили более полмиллиона гостей, то в этом году там ждут лишь 35 тысяч внутренних туристов.

По подсчетам финских экспертов, потери туристической отрасли Рованиеми в зимнем сезоне превысят 700 миллионов евро по сравнению с предыдущей зимой.