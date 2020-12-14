Иранский депутат считает содействие Армении важным принципом внешней политики своей страны

Депутат от иранского города Шазанд, член комиссии Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Махмуд Ахмади Бигаш содействие Армении, возвращение территорий Азербайджана в родной Иран в случае возможных будущих событий и принятие международных санкций против Турции считает важными принципами будущей внешней политики Ирана.

Как передает «Арменпресс», об этом депутат заявил на очередном заседании Меджлиса 13 декабря.

“Настало время, чтобы мы переправили ход нашей внешней политики, сошедшей с рельсов, и чтобы мы смогли исправить несколько важных принципов. Во время Карабахской войны нам нужно было отложить в сторону дипломатическую вежливость и содействовать Армении в интересах баланса сил. Согласно реальным и достоверным историческим документам, нынешняя Азербайджанская Республика и некоторые части региона Южного Кавказа являются частью нашего родного Ирана, и если в будущем что-то случится, эти районы должны быть возвращены на родину - Ирану и, наконец, Иран безоговорочно должен приветствовать европейские и американские санкции против Турции”, - подчеркнул депутат.

Махмуд Ахмади Бигаш коснулся также и стихотворения, произнесенного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время парада в Баку 10 декабря. “В последние годы многие крайности Эрдогана стали причиной того, что некоторые исторические территории Ирана, которые называют Южным Кавказом, привели к тому, что они руководителем Израиля используются против национальной безопасности самого же Ирана.

Мы считаем, что ваша роль в убийстве иранских ученых-ядерщиков, особенно Фахризаде, не меньше, чем роль Нетаньяху. Дамы и господа, электронная война - одна из самых больших угроз для Ирана в краткосрочной перспективе”.

По словам Махмуда Ахмада Бигаша, Иран сталкивается со многими угрозами, с которыми некоторые трусы внутри страны невольно соглашаются и сочувствуют им, их трусость приведет к превращению Ирана из влиятельного игрока региона в пассивного. Он добавил, что опасный сценарий на Балканах и в Ираке продолжается в регионе и угрожает территориальной целостности Ирана. “В этом плане реакция министра иностранных дел Ирана на оскорбительную речь Эрдогана была хорошей, и ни в коем случае не была достаточно сдержанной. В условиях нашей смертельной халатности, при раздражающем молчании азербайджанских депутатов нашего меджлиса, полного безрассудства председательства Меджлиса больной президент Турции занял сепаратистское отношение к Ирану. Эрдоган, единственный агент грязной политики Запада в регионе, руки которого запятнаны кровью тысяч иракцев, сирийцев, курдов и армян, как и его предки, чьи руки также были запятнаны кровью миллионов ассирийцев, греков, армян и их геноцидов. “На прошлой неделе он официально объявил об Османской империи”, - сказал он.

Он напомнил, что во время парада победы в Азербайджане Эрдоган прочел стихотворение о реке Аракс. “В этом стихотворении послание, адресованное жителям Атрпатаканских провинций Ирана (Восточный Азарбайджан), заключалось в том, что азербайджанцы насильно были отделены. Эрдоган добавил, что Аракс скоро восстановит свои силы. Уважаемые депутаты Меджлиса от Атрпатаканской области Ирана, господин спикер Меджлиса, знаете ли вы, что Эрдоган на военном параде в Баку на прошлой неделе произнес отрывок из поэмы “Аракс, Аракс”, который для некоторых оппортунистов является символом отделения Аракса - паролем к распаду Ирана? Господа, не найдется ли среди вас тот, кто может хотя бы ответить этому жадному человеку, который притязает на наши Аракс, Саханд, Сабалан, Тебриз?”, - сказал он.

Обращаясь к Эрдогану, Ахмади Бигаш подчеркнул, что Иран, вопреки глупым высказываниям Эрдогана, не даст ни пяди своей территории. По мнению Бигаша, ложная политика Эрдогана приведет не к краху Ирана, а к краху Турции. “Я призываю турецкую интеллигенцию, элиту и народ выступить против грязной политики Эрдогана и ее опасных действий, не позволить Турции повторить в Иране судьбу Сирии. Иранские парламентарии, уважаемые люди, призыв Эрдогана к действию является результатом нашей халатности по отношению к нашей родине, к Ирану”, - заключил он.