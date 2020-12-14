На выставке “Столетняя армянская графика” представлено 400 работ армянских художников

На выставке “Столетняя армянская графика”, открывшейся 12 декабря в Музее графики “Стиль” в Гюмри, представлено 400 работ более 150 армянских классиков и современных художников последнего столетия представлены.

Как сообщает «Арменпресс», экспозиция уникальна, она выражает преемственность и связь армянского изобразительного искусства между поколениями, обобщая всю школу армянской графики.

Она создает платформу для сотрудничества, особенно для художников, которые находятся в процессе развития, давая им возможность выйти на рынок изобразительного искусства, развивать и модернизировать его.

“В основе экспозиции диалог художника и музея, классического и современного искусства. Этот тип диалога в Армении используется впервые, хотя в Европе он весьма актуален. Выставка представляет огромный потенциал, который пока недоступен для любителей искусства Армении, и который армянское изобразительное искусство как классическое, так и современное, все еще хранит в своих недрах” - сказал Артуш Мкртчян, основатель и директор Музея графики “Стиль”.

Помимо художников Армении, на выставке представлены и армянские художники из 15 стран, включая Бразилию, Францию, Испанию, США и Россию. Представлены работы выдающихся художников - Акопа Коджояна, Минаса Аветисяна, Гарзун, Григора Ханджяна, Гоар Исаян, Акопа Ананикян, Анжела Саргсян, Камо Нигарян и другие. Среди современных художников - Саргис Амалбашяна, Арарата Саргсяна, Армана Григоряна, Лилит Никогосян, Ваана Топчяна, Армана Амбарцумяна, Геворга Касабяна, Ани Овак и другие. Выставка организована при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Она продлится до 1 мая 2021 года. Любители искусства могут познакомиться с выставкой и в режиме онлайн, перейдя на страничку Музея графики “Стиль” в Facebook.

“Стиль” - первый и единственный музей графики в Армении. Он официально открыл свои двери 25 августа 2019 года. В музее около 6 000 гравюр с XVII по XXI вв., 300 графических работ армянских классиков и современных художников, а также около 350 афиш советских фильмов 1930 - 1960 годов. Коллекцию дополнила около коллекция советского стекла, в которой 2 000 образцов, она единственная на постсоветском пространстве.