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Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В Швейцарии в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», сформировались следующие пары:

“Боруссия” (Менхенгладбах, Германия) - “ Манчестер Сити” (Англия)

Лацио(Италия) - Бавария (Германия)

Атлетико (Испания) - Челси" (Англия)

Лейпциг (Германия) - Ливерпуль (Англия)

“Порту” (Португалия) - “Ювентус” (Италия)

“Барселона” (Испания) - ПСЖ (Франция)

“Севилья” (Испания) - “Боруссия” (Дортмунд, Германия)

Аталанта (Италия) - Реал" (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16 и 17, также 23 и 24 февраля, а ответные матчи - 9 и 10 и 16 и 17 марта.


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