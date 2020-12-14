Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

В Швейцарии в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает «Арменпресс», сформировались следующие пары:

“Боруссия” (Менхенгладбах, Германия) - “ Манчестер Сити” (Англия)

“Лацио” (Италия) - “Бавария” (Германия)

“Атлетико” (Испания) - “Челси”" (Англия)

“Лейпциг” (Германия) - “Ливерпуль” (Англия)

“Порту” (Португалия) - “Ювентус” (Италия)

“Барселона” (Испания) - ПСЖ (Франция)

“Севилья” (Испания) - “Боруссия” (Дортмунд, Германия)

“Аталанта” (Италия) - “Реал" (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16 и 17, также 23 и 24 февраля, а ответные матчи - 9 и 10 и 16 и 17 марта.