Вазген Манукян встретится с группой представителей интеллигенции и деятелей культуры

Вазген Манукян, единый кандидат на пост премьер-министра от “Движения за спасение Отечества”, состоящего из парламентских и внепарламентских партий, встречается с группой представителей интеллигенции и деятелей культуры. Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи Манукян представит интеллигенции свои шаги и соображения по поводу ситуации.

Единый кандидат в премьер-министры от оппозиционных сил Вазген Манукян встречался с действующими, бывшими политиками и высокопоставленными чиновниками.

“При ведении правильной политике эта война могла бы произойти не сейчас, а, может быть, позже. Мы сорвали переговоры, спровоцировали врага и были ввязаны в войну. Если бы мы 2,5 года занимались армией, мы бы не проиграли. В итоге подписано позорное соглашение, которое для нас неприемлемо, но которое мы не можем отклонить, мы не можем нарушить его, мы не можем сказать, что не принимаем его, потому что наши силы для борьбы с последствиями уже исчерпаны”, - сказал Манукян.

Касаясь положительной стороны заявления, он отметил, что оно как минимум остановило гибель молодых людей. По его мнению, не только Армения, но и Азербайджан хотели остановить войну, потому что она не могла продолжаться долго. По словам Манукяна, глава государства должен был суметь сделать “политическую сделку” и путем переговоров внести изменения в этот документ.

Парламентские и внепарламентские оппозиционные партии с 11 ноября проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении, Никола Пашиняна. “Движение за спасение Отечества”, состоящее из более, чем 16 парламентских и внепарламентских партий, на пост премьер-министра в качестве единого кандидата выдвинуло Вазгена Манукяна. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны Армении и председателя Общественного совета.