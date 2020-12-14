NYT: голосование выборщиков в США будет транслироваться онлайн

Голосование коллегии выборщиков США, которой в понедельник предстоит определить имя следующего президента страны, будет транслироваться онлайн. Как сообщила газета The New York Times, возможность наблюдать в реальном времени за этим процессом предоставят избирателям власти американских штатов и столичного округа Колумбия, передает Арменпресс.

По информации издания, транслироваться будут в том числе заседания выборщиков в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии, где нынешний президент республиканец Дональд Трамп до сих пор безуспешно пытается оспорить результаты голосования.

Согласно итогам всеобщих выборов, состоявшихся в США 3 ноября, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков из 538, что более чем достаточно для победы. В понедельник выборщики соберутся в столицах своих штатов и округе Колумбия, чтобы проголосовать в соответствии с волей избирателей. По сведениям The New York Times, заседания начнутся примерно с 10 часов утра по времени восточного побережья страны (18:00 мск), а в штате Калифорния, где за Байдена должны проголосовать сразу 55 выборщиков и где может быть зафиксирован его финальный успех, - лишь во второй половине дня (когда в Москве будет уже за полночь).

Бюллетени, заполненные выборщиками, будут отосланы в запечатанных конвертах в Конгресс, однако секрета из этой процедуры никто не делает, и о ее результатах станет сразу же известно. Поэтому голосование коллегии, по сути, ставит точку в затяжном и полном формальностей процессе избрания главы государства. Итоги голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января, а 20 января состоится инаугурация нового, 46-го президента США.