В Арцах регулярно осуществляются грузоперевозки и поставки

В Арцахе восстановлена нормальная работа сфер торговли и услуг. Об этом в разговоре с «Арменпресс» заявил и. о. министра экономики и производственных инфраструктур Арцаха Армен Товмасян, добавив, что в районных центрах Степанакерта уже действует большое количество продуктовых магазинов.

“Соответствующие объемы необходимых товаров и их поставки обеспечиваются хозяйствующими субъектами. Поставки из Армении осуществляют компании-грузоперевозчики на небольших грузовых автомобилях. Грузоперевозки в основном осуществляются для ввоза бытовых товаров, имущества, оборудования и строительных материалов, необходимых перемещенному населению”, - сказал министр.

По словам нашего собеседника, размер ущерба, нанесенного хозяйствуу в результате войны, еще не оценен. “До этого нужно было восстановить необходимые инфраструктуры, чтобы наладить работу сектора. На следующем этапе будет определена и сумма ущерба”, - сказал Товмасян.

Начальник отдела по защите экономической конкуренции Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха Сергей Григорян сообщил, что помимо периодических наблюдений над ценообразованием на товарном рынке, изучается и соотношение спрос-предложение.

“Если в процессе выясняется, что возникла нехватка того или иного товара, то процесс его поставки подвергается отдельному исследованию. Пока, по результатам наших исследований, в магазинах нет недостатка в товарах”, - сказал ответственный этой сферы”

Ван Новиков