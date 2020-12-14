Восстановлена воздушная линия электропередач из Армении в Арцах

Восстановлена воздушная линия электропередачи из Республики Армения через территорию Кашатагского района в Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщил и.о. министра экономики и производственной инфраструктуры Арцаха Армен Товмасян, добавив, что на всей территории республики запланированы работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных во время войны.

“Следует отметить, что до войны электросеть Арцаха обеспечивалась двумя линиями из Армении. Вторая линия проходила через Шаумянский район. В настоящее время линия электроснабжения, идущая из Армении, подключается к общей сети Арцаха, обеспечивая около 80% необходимой электроэнергии. Необходимые 20% электроэнергии обеспечивают Арцахские ГЭС. 30 из 36 гидроэлектростанций в Арцахе перешли под контроль Азербайджана, в настоящее время только 6 подключены к электросети”, - сказал Товмасян.

Касаясь восстановления регулярного электроснабжения в Мартунинском районе, министр сообщил, что бывшие воздушные линии электропередачи остались в зоне, находящейся под контролем противника. Сейчас требуется новая 40-километровая ветвь.

“В настоящее время в Мартуни подается электричество мощностью 1 мегаватт, чего недостаточно для обеспечения постоянного электричества. Есть и другие варианты обеспечения Мартунинского района электроэнергией. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты соответствующие шаги”, - сказал он.

Говоря о программе компенсации за потребленную электроэнергию правительством Арцаха, наш собеседник сообщил, что размер компенсации будет варьироваться в зависимости от сезона.

“В частности, зимой государство компенсирует потребление около 500 киловатт электроэнергии. В случае превышения указанного объема, абоненты будут платить по действующим тарифам”, - пояснил Товмасян.

Ван Новиков