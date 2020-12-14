Российские грузовые корабли "Прогресс" в 2021 году будут летать к Международной космической станции двое суток, а не несколько часов, как их предшественники, следует из программы полета станции, составленной РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.

С 2012 года "Прогрессы" стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной. С 2018 года они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. Обе схемы - шестичасовая и трехчасовая - после отработки на "Прогрессах" были внедрены на пилотируемых кораблях "Союз" - соответственно в 2013 и 2020 годах.

Согласно программе полета МКС в следующем году, корабли "Прогресс МС-16", МС-17 и МС-18, запуски которых намечаются соответственно на 15 февраля, 30 июня и 28 октября, будут летать к МКС по двухсуточным схемам, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Два источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли подтвердили данную информацию, добавив, что запросов на использование быстрой и сверхбыстрой схем для "Прогрессов" в 2021 году не поступало. Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил агентству, что "график полетов на следующий год еще не утвержден".

Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года осуществлены 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.