Пашинян сообщил, в каком случае он подаст в отставку

Премьер-министр Никол Пашинян уйдет в отставку только на основании достоверных результатов волеизъявления народа, пока это не будет выражено, он продолжит выполнять свои функции премьер-министра. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сообщил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“В наши дни, помимо обеспечения безопасности границ, мы сталкиваемся с проблемами информационной безопасности. В известных кругах начался настоящий процесс информационного терроризма против Армении и народа Армении”, - сказал Пашинян.

Он отметил, что распространяются всевозможные ложные и наполовину ложные сведения, цель которых - усилить чувство тревоги среди людей, вызвать панику. Пашинян привел примеры. “О моей отставке постоянно ходят слухи. Между тем, я четко заявил, что могу отказаться от статуса, данного мне народом, только на основании надежных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления не будет, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, я обязан делать это честно и открыто”, - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что сегодня задача номер один - стабилизация обстановки безопасности вокруг Армении, и правительство последовательно будет идти по этому пути.

Касаясь вопроса Арцаха и дезинформации о границах, Пашинян сказал. “Я поставил задачу, чтобы официальная информация более интенсивно и комплексно отвечала на беспокойства общественности и быстрое освещение происходящих процессов. И в связи с этой хочу сказать, что есть ситуации, которые еще развиваются, и официальная информация о них иногда задерживается по одной простой причине. События развиваются, и пока нет сообщений о событиях, официально сообщаемая информация может оказать негативное влияние на ситуацию”.

В связи с этим он считает, чтоб и общественность должна отличать правдивую информацию от ложной.