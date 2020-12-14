Российские миротворцы продолжают оснащать оборудованием блокпосты Лачинского коридора. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сайт Минобороны РФ. На блокпостах оборудуются укрепления “Блокпост”, которые предназначены для защиты военнослужащих от огнестрельного оружия и осколков, а также для осуществления кругового обзора прилегающей территорией.

“В настоящее время российские миротворцы круглосуточно следят за ситуацией и за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность гражданского населения и передвижения жителей по Лачинскому коридору, транспортировку продуктов питания и различных грузов, а также безопасность ремонтных бригад”, - говорится в сообщении МО РФ.