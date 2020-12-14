В селах Хин Тахер, Хцаберд не было гражданского населения: информация о пострадавших уточняется

В селах Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Арцаха не было гражданского населения, в результате нападения противника, по предварительным данным, ранены 6 военнослужащих армянской стороны, информация о других пострадавших уточняется, поскольку местность, где могут быть пострадавшие, на данный момент недоступна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“За последние дни произошло самое серьезное обострение военной ситуации после 9 ноября. В минувшую субботу, воспользовавшись тем, что на данном участке еще не размещены российские миротворцы, спецназовцы азербайджанских сил предприняли атаку в направлении сел Хин Тагер, Хцаберд Гадрутского района Арцаха и взяли под контроль эти населенные пункты. Спешу сообщить, что на этом участке не было гражданского населения”, - сказал Пашинян.

В результате военных действий ранения получили 6 военнослужащих Армии обороны Арцаха. По словам премьера, есть сведения и о других пострадавших, они уточняются. “Местность, где могут быть пострадавшие, на данный момент недоступна, предпринимаются меры для обеспечения доступа”, - заявил он.

Анна Григорян