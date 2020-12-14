“Из Дадиванка в Ереван”: в Музее народного творчества откроется самобытная выставка- продажа

С целью оказания арцахцам содействия 16 декабря в Музее народных искусств состоится выставка-продажа “Из Дадиванка в Ереван”.

Как передает «Арменпресс», в рамках инициативы будут выставлены провезенные из Дадиванка Библии, кресты, иконы, сувениры, а также книги, фотоальбомы, освещающие важнейшие страницы армянской истории.

Посетители смогут приобрести сладости Дадиванка, женгялов хац (хлеб), пахлаву, гату, приготовленную руками арцахских женщин.

“Привезя с собой частицу Дадиванка, 16 декабря мы сконцентрируем все свои силы в Музее народного творчества, чтобы преодолеть все и нашей культурой одержать победу. Все вместе поможем нашим арцахцам”, - говорится в сообщении музея.