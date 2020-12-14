Трамп заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса

Президент США Дональд Трамп, который ранее переболел COVID-19, заявил в воскресенье, что пока не планирует делать прививку от коронавируса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, cоответствующее сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в рамках программы [вакцинации населения страны], если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку. Я не планирую [сейчас] делать прививку, но с нетерпением жду возможности сделать ее в подходящее время", - написал он.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот сообщил, что "должностные лица высокого ранга всех трех ветвей власти пройдут вакцинацию во исполнение протоколов, установленных исполнительной властью". Как пояснила газета The Washington Post, это означает, что, в частности, сотрудники Белого дома уже в самое ближайшее время получат вакцину - по сути одновременно с уязвимыми категориями населения страны. Источники издания пояснили, что вакцинация от COVID-19 должностных лиц США "необходима для обеспечения функционирования правительства".