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“Национально-демократический полюс” видит решение карабахского конфликта в формате МГ ОБСЕ

“Национально-демократический полюс” видит решение карабахского конфликта в формате МГ ОБСЕ

14 декабря “Национально-демократический полюс”  у памятника Гарегину Нжде по случаю прибытия представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ собрал митинг.

Как сообщает «Арменпресс», инициативная группа “Национально-демократического полюса” отметила, что цель сбора и дальнейшего шествия - выражение своей позиции по поводу совместного заявления, подписанного руководителями России, Армении и Азербайджана.

Они подчеркивают необходимость возвращения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формат Минской группы ОБСЕ. От памятника Гарегину Нжде шествие двинулось к Министерству иностранных дел Армении.

14 декабря в Армению прибыли сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Ранее они были в Баку, где встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.


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