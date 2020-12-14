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В Иране пожарные остановили распространение огня на крупном нефтепроводе

В Иране пожарные остановили распространение огня на крупном нефтепроводе

Пожарные в Иране сумели взять под контроль ситуацию на месте пожара, произошедшего на крупном нефтепроводе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Речь идёт о трубопроводе, по которому нефть с месторождения "Марун" поступает на НПЗ в Исфахане, второй по значимости в Иране.

На месте возгорания пожарным удалось остановить распространение огня, жилые строения не пострадали. Полностью пожар ещё не потушен. В сообщениях не указывается, насколько сильно это происшествие повлияет на работу НПЗ.

 


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