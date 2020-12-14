В Иране пожарные остановили распространение огня на крупном нефтепроводе
11:44, 14 Декабрь, 2020
Пожарные в Иране сумели взять под контроль ситуацию на месте пожара, произошедшего на крупном нефтепроводе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Речь идёт о трубопроводе, по которому нефть с месторождения "Марун" поступает на НПЗ в Исфахане, второй по значимости в Иране.
На месте возгорания пожарным удалось остановить распространение огня, жилые строения не пострадали. Полностью пожар ещё не потушен. В сообщениях не указывается, насколько сильно это происшествие повлияет на работу НПЗ.
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