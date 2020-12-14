Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в целом обезвредили 4 811 взрывчатых предметов

Специалисты миротворческих сил Российской Федерации продолжают работы по разминированию территории аэропорта Степанакерта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

“Поиск взрывоопасных предметов осуществлялся на приусадебных участках, на дорогах и прилегающих к аэропорту территориях. За сутки было очищено около 8 га территории, 7 км дороги, исследовано 50 зданий, обнаружены и перемещены 51 взрывчатых предметов.

В целом, инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 155 га территорий, более 38 км дороги, 375 зданий и сооружений, обнаружено и обезврежено 4 811 взрывчатых предметов”, - говорится в сообщении МО РФ