Стрелок, открывший огонь у собора в Нью-Йорке, скончался в больнице

Мужчина, раненый полицией после того, как начал стрелять у собора Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке, скончался в больнице. Как передает Арменпресс, об этом сообщает New York Post.

Раненый подозреваемый был доставлен в больницу Mount Sinai Morningside в критическом состоянии, позже врачи констатировали его смерть, сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел после рождественского концерта на ступенях собора. "Люди только начали уходить с праздничного мероприятия, когда подозреваемый открыл огонь", - рассказал газете свидетель происшествия.

Источники издания заявляют, что у мужчины в правой руке был серебряный пистолет, а в другой - черный. По данным других СМИ, стрелявший был вооружен винтовкой.

Собеседник New York Post в департаменте полиции Нью-Йорка сообщил, что мужчина стрелял в воздух и в сторону полиции. Сотрудники полиции ранили его в голову.

Полиция заявила, что кроме нападавшего никто не получил ранений.