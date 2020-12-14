Международный кинофестиваль “ReAnimania” организует онлайн-семинары

Международный кинофестиваль анимационных и рисованных фильмов “ReAnimania” в этом году состоится онлайн с 15 по 29 декабря. Учитывая ситуацию в стране, фестиваль ненадолго отложен и внесены изменения в формат фестиваля.

Как сообщает «Арменпресс», с 15 по 29 декабря в рамках фестиваля на своей его REA-ON будут организованы онлайн мастер-классы, которые будут вести ведущие профессионалы кино со всего мира. Они поделятся с участниками своим богатым опытом, дадут возможность обогатить свои знания и познакомиться с зарубежным опытом.

Мастер-класс проведет американский аниматор, кинорежиссер и специалист в области гончарного дела Джоан Грац, получивший премию “Оскар” за фильм “Мона Лиза, спускающаяся по лестнице”. Мастер-класс проведет канадский карикатурист, аниматор Грэм Аннабель, который специализируется в области комиксов, а также создал работы в области телевидения, видеоигр. Его фильмы были номинированы на ряд кинопремий. Французский аниматор, президент “European Animation Awards Association”, генеральный секретарь, кинопродюсер Жан-Поль Коман поделится также своим опытом с участниками. Американский режиссер Арам Якубян с армянскими корнями, создающий контент для всемирно известного Netflix, даст свой интересный мастер-класс. Известный испанский писатель Абель Алвес расскажет интересные истории о создании комиксов. Немецкий карикатурист и графический дизайнер Райнхард Клейст, известный ранотой над биографией Элвиса Пресли, также проведет мастер-класс. Своим опытом поделится и Марк Шапиро, который работал над пятью фильмами, номинированными на “Оскар”, и участвовал в маркетинговых PR-кампаниях “Nike” и других брендов.

В рамках онлайн фестиваля будет показан и необычный концерт. Несмотря на сложную ситуацию, в эти дни команда фестиваля активно проводит организационные работы, они уверены, что общественность нужно приобщать к культуре даже в сложных для страны ситуациях. “Мы считаем, что онлайн-семинары, которые будут представлены, будут важны для тех, кто хочет специализироваться в этой области, и обогатят любителей кино еще большими знаниями и навыками”, - говорит Вреж Касуни, директор Международного фестиваля анимационных фильмов “ReAnimania”.

В этом году организации фестиваля содействовали Министерство образования, науки, спорта и культуры Республики Армения, посольство Франции в Армении, Центр Гете в Ереване и Армянская евангелическая ассоциация Америки.