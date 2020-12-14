В России провели более 83 млн тестов на коронавирус
10:50, 14 Декабрь, 2020
Российские медики провели более 83 млн тестов на выявление коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 83,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки было сделано 463 тыс. исследований.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 568,7 тыс. человек.
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