Гуманитарная помощь от Греции уже в Армении

Самолет с гуманитарной помощью на борту, отправленный в Армению из Греции, прибыл в Ереван в сопровождении генерального директора по международному сотрудничеству и развитию Министерства иностранных дел Греции Йоргоса Лариссиса. «Арменпресс» передает сообщение МИД Армении, что гуманитарная помощь включает товары первой необходимости, продукты питания и медикаменты.

Груз с гуманитарной помощью в Армении встречали Тигран Самвелян, руководитель Европейского департамента МИД, Мгер Мнацаканян, начальник отдела логистики Спасательной службы МЧС, Хаместуи Сасунян, член Центрального правления Союза помощи Армении, и Марине Амбарцумян, председатель регионального управления Армении.

Гуманитарная помощь направлена в Армению 12 декабря по инициативе ряда организаций армянской общины Греции, усилиями “Армянского голубого Креста Греции”, “Армянского Креста милосердия” и Союза армянской помощи, а также при содействии правительства Греции и посольства Армении в Греции с целью оказания помощи пострадавшим от войны, развязанной турецко-֊азербайджанским альянсом против Арцаха.