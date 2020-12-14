СМИ: на судне у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

Взрыв произошел на судне недалеко от порта города Джидда в Саудовской Аравии. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

На сайте Морской торговой организации Соединенного Королевства (UKMTO) также приводятся данные о происшествии.

По данным агентства Associated Press, речь идет о танкере BW Rhine. Как сообщили агентству в судоходной компании BW Group, на его борту находились 22 члена экипажа, все они покинули судно, никто из них не пострадал.

В компании заявили, что причиной взрыва стал "удар извне".