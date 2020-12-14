Единственный гол Месси принес “Барселоне” победу

В 13-м туре чемпионата Испании по футболу “Барселона” дома принимала “Леванте”.

Как передает «Арменпресс», победу над “Барселоной” принес единственный гол Лионеля Месси на 76-й минуте матча. После этой победы “Барселона” в турнирной таблице Ла Лиги занимает 8-е место. У “сине-гранатовых”- 17 очков. С 26 очками лидируют “Реал Сосьедад” и “Атлетико”.

Следующий матч “Барселоны” с лидером “Реал Сосьедадом” состоится 17-го декабря.