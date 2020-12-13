Шквал  дезинформации – это  угроза национальной безопасности. Пашинян 

На состоявшемся 13 декабря заседании Совета национальной безопасности Армении премьер-министр Никол Пашинян отметил, что с 12 декабря и не только с этого дня, на фоне естественной напряженности и определенных событий, идет большой поток дезинформации. что представляет собой реальную угрозу национальной безопасности.

«Мы должны понять, как мы справляемся с этой ситуацией. Очень важно, что на этой дискуссии присутствуют и уважаемые представители нашей оппозиции, чтобы мы могли сформулировать, что нам следует делать в этом процессе», - как передает Арменпресс, сказал премьер, подчеркнув, что этот информационный терроризм тревожит и партнеров по оппозиции. «Я уже с раннего утра получал звонки и сигналы тревоги в том числе и от оппозиции, и в этом отношении должны быть предприняты очень конкретные шаги, что означает, что мы можем сформулировать это как общую задачу, по крайней мере в качестве повестки дня. Как говорится, нет худа без добра», - отметил Никол Пашинян.

По его словам, этот информационный терроризм, который достиг серьезных масштабов с вечера 12 декабря, может стать той точкой опоры, где представители оппозиции и власти могут оформить совместные задачи и принимать решения, которые не будут восприниматься как решение оппозиции против правительства или решение правительства против оппозиции.

Помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, министр территориального развития и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян, представитель парламентской фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян, руководитель аппарата президента Эмиль Тарасян.