Премьер-министр заявил, что есть серьезная возможность продвижения в процессе обмена пленными

В ходе заседании Совета безопасности премьер-министр РА Никол Пашинян счел очень важным процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном. «Здесь у нас сейчас есть определенный прогресс или серьезные предпосылки прогресса, а сегодня-завтра мы должны принять конкретные решения», - как передает Арменпресс, сказал премьер.

Помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян, министр территориального развития и инфраструктур Сурен Папикян, руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц, руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян, представитель парламентской фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян, руководитель аппарата президента Эмиль Тарасян.

Никол Пашинян сказал, что он хотел бы передать в Совет Безопасности и своим коллегам по парламенту информацию о процессе эксгумации тел жертв и без вести пропавших, чтобы представить, насколько продвинулся сейчас этот процесс, какие процессы ожидаются в ближайшем будущем, что необходимо сделать, чтобы решить эти проблемы как можно скорее и есть ли уверенность в том, что эти проблемы будут решены максимально быстро и эффективно?