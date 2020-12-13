Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

Глава Минобороны Армении обсудил в Москве вопрос границ Кубатлу и Зангелана. Премьер-министр

Глава Минобороны Армении обсудил в Москве вопрос границ Кубатлу и Зангелана. Премьер-министр

В Москве при участии министра обороны Армении прошли переговоры о границах Армении с районами Кубатлу и Зангелан Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности, которое он возглавляет 13 декабря.

«Есть несколько предложений по разрешению ситуации, есть варианты, и мы в ближайшее время должны принять решение по какому-либо из этих вариантов», - сказал премьер-министр РА.

Он напомнил, что в совместном Заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября по районам Зангелан и Кубатлу ничего не упоминалось, поскольку на момент подписания   эти территории в основном находились под контролем азербайджанских войск, лишь небольшие части оставались за Арменией.

«В ходе переговоров было достигнуто понимание, что на этих территориях необходимо уточнить границы», - отметил Никол Пашинян. Он пояснил, что здесь возможна некоторая напряженность. «Нюанс здесь в том, что у нас есть стратегически важная для нас дорога, проходящая через этот участок, есть определенные вопросы, связанные с корректировкой границ и координат», - сказал глава исполнительной власти.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации